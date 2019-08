Emma Petitti a Salotto blu: "Per le regionali potrebbe nascere un nuovo laboratorio politico"

E' l'assessore regionale al bilancio e alle riforme Emma Petitti la nuova ospite di Salotto Blu, l'approfondimento di VideoRegione condotto da Mario Russomanno e che andrà in onda alle 23.15. Le sue riflessioni sono state particolarmente rilevanti per ciò che concerne i possibili indirizzi del Pd in quanto l'ex deputata (lasciò la Camera per accettare la proposta del Governatore Bonaccini) è componente la direzione nazionale del partito e ha seguito da vicino gli sviluppi della crisi susseguente alla rottura tra Lega e Movimento 5 Stelle.

Petitti ha espresso soddisfazione per la possibilità che si va delineando della nascita di una nuova maggioranza e di nuovo Governo : "abbiamo la responsabilità e l'obbiettivo di fare scelte decisamente diverse da quelle fatte dal precedente Governo giallo-verde". Tra qualche mese si voterà in Emilia-Romagna per il rinnovo degli organi regionali e su questo argomento Petitti non ha escluso nuovi scenari: "E' chiaro che un nuovo laboratorio politico potrebbe nascere qui sulla base di quanto emerge a Roma, mi riferisco ovviamente alla collaborazione con forze come il Movimento 5 Stelle". La trasmissione andrà in onda Venerdì alle 23 e15