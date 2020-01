"Energie rinnovabili a chilometro zero": un incontro coi candidati di Europa Verde

Iniziano da questa settimana una serie di incontri aperti promossi dai candidati di 'Europa Verde' su alcuni temi dal programma di politiche per il territorio. Incontri aperti, e dunque di ascolto, confronto e dibattito tra cittadini, esperti e i candidati di Europa Verde nella circoscrizione di Rimini con l'obiettivo di condividere sia i programmi che le modalità di realizzazione degli stessi. "Energie rinnovabili a km zero" è il titolo del primo appuntamento in programma per mercoledì 8 gennaio alle 20,30 alla Birreria Fob di via Castracane.