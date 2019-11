Fiera di San Martino, Fiori (Lega): "Santarcangiolesi ostaggio della sosta selvaggia dei camper"

"Santarcangiolesi ostaggio della sosta selvaggia dei camper". A denunciare la situazione, in occasione della Fiera di San Martino, è il segretario della Lega Marco Fiori che ha riportato il malcontento di alcuni residenti di via Di Vittorio alle prese con seri problemi per posteggiare le proprie auto. "Sono stati gli abitanti a contattarmi - spiega l'esponente del Carroccio clementino - e sono alquanto arrabbiati con l'amministrazione per il parcheggio incontrollato dei caravan che, ogni anno, si presentano all'evento. Camper che occupano per più giorni gli spazi bianchi predisposti per i vari appartamenti della strada in questione e, i residenti, sono costretti a ricorrere a vari escamotage per evitare di lasciare i loro veicoli chissà dove o rimanere bloccati. Già diversi giorni prima dell'inizio della fiera la via Di Vittorio era già piena mentre la costosissima ed inutile area camper si riempie per un giorno o due al massimo. La mappa parcheggi per la fiera stabilisce appunto per i camper la sosta a pagamento nell'area camper oppure nell'area 22 in zona stazione. I residenti hanno chiamato più volte la polizia municipale che, nell'unica volta in cui è riuscita ad intervenire, non ha potuto far altro che constatare l'invasione della zona. È inutile che la amministrazione confezioni regolamenti e piani se poi non ha la intenzione di farli rispettare a discapito della tranquillità e serenità di alcuni cittadini. Questa ennesima falla altro non dimostra la inutilità della costosa area camper e una continua incapacità nel controllo del territorio comunale".