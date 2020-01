Figlio di due madri, il PdF: "Decreto che impone qualcosa che non ha fondamento nella realtà"

Lo scorso 25 gennaio è stata pronunciata una sentenza dal Tribunale di Rimini che attribuisce il doppio cognome a due bambini nati da una “coppia omogenitoriale” residente a Riccione, nello specifico “figli” di due donne. "Quella che viene definita come “storica” sentenza - tuona la sezione riccionese del Popolo della Famiglia - si pone in antitesi ad ogni evidenza, volendo imporre per decreto un qualcosa che non ha fondamento nella realtà. Chiunque, infatti, è in grado di capire che non si può nascere da due madri ma solo da un padre e una madre. Il Popolo della Famiglia dichiara con forza che è inaccettabile che attraverso simili sentenze si stravolga ciò che viene riconosciuto come società naturale dal nostro ordinamento costituzionale. Quel Tribunale che obbliga a trascrivere sull'atto di nascita di due bambini il titolo di madre a due donne, compie un abuso, non un atto in favore del diritto di quei bambini, casomai contro il loro diritto a potersi riconoscere, come tutti, figli di una madre e di un padre, di una donna e di un uomo. Perché non c’è un altro modo per essere generati".