Flavio Mauro nuovo coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale

Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale Rimini, ha un nuovo coordinatore provinciale. Si tratta di Flavio Mauro, studente classe 2000. "Con la presente, si ratifica la nomina alla carica di Portavoce della Federazione Provinciale di Rimini. Certo del tuo impegno – si legge in una nota inviata dal Presidente di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani - Gioventù Nazionale, continuerà a radicarsi in tutti i comuni del territorio provinciale rappresentando la nostra generazione, donandole speranza e voglia di cambiamento. Ti auguro di raggiungere tutti gli obiettivi. Buon lavoro". "Sono onorato - dichiara Flavio Mauro - di aver ricevuto questo incarico dal Presidente nazionale Fabio Roscani."

“Sono consapevole – prosegue il neo coordinatore - che i giovani sono disorientati e disillusi della politica che non da risposte alla precarietà di vita e di lavoro. Il nostro obiettivo sarà proprio quello di risvegliare il senso della militanza politica come strumento che li renda protagonisti e non spettatori del proprio futuro. Lavoreremo al fianco del Consigliere Comunale Gioenzo Renzi e del Portavoce Provinciale di Fratelli d'Italia Federico Brandi. Già nei mesi scorsi, grazie all'attività dei nostri Gazebo, si sono avvicinati tanti giovani interessati agli ideali che ci contraddistinguono: Sovranità, amore per la Patria e per la cultura italiana. A Rimini c’è la necessità di raccordare studio e lavoro, è paradossale che gli studenti e i neodiplomati in attesa di costruire il proprio futuro siano completamente esclusi dai lavori stagionali. Incontreremo le associazioni rappresentanti degli imprenditori per facilitare l’accesso al lavoro estivo. Ci adopereremo anche sul fronte del volontariato per aiutare i tanti giovani e famiglie che vivono un forte disagio economico. Abbiamo inoltre registrato con soddisfazione le riflessioni sui giovani espresse dal vescovo Lambiasi in occasione della festività di San Gaudenzio e ci auguriamo che la comunità riminese risponda positivamente a tali richiami” conclude.

Federico Brandi, segretario provinciale di Fratelli d’Italia, aggiunge che “la nomina di Mauro rappresenta per Fratelli d’Italia l’ennesimo tassello che va ad aggiungersi alle fondamenta della destra riminese, un forte segnale di come il partito stia continuando a crescere e a radicarsi costantemente sul territorio. Da venticinquenne quale sono – prosegue Brandi - so bene cosa significhi il costante impegno e sacrificio per qualcosa di nobile come la vera politica, vedere giovani, soprattutto a destra, che scelgono di impegnarsi politicamente e socialmente è la conferma che ciò che si sta facendo sta andando nella giusta direzione. A nome Fratelli d’Italia della Provincia di Rimini facciamo i migliori auguri per il nuovo incarico, sarà mio dovere, assieme a Flavio Mauro, continuare sulla strada intrapresa, con un maggiore occhio di riguardo verso i giovani e le loro necessità”, conclude Brandi.