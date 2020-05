Fondi per le "zone rosse", la Lega: "Emendamento per far rientrare Rimini"

"In piena emergenza Covid Rimini è stata una città blindata. Il regime più restrittivo per la provincia riminese si è allentato solo alla fine di aprile, mentre è rimasto nella provincia di Piacenza. Le varie ‘zone rosse’, ovvero i territori provinciali dove il virus ha colpito di più, sono rientrate nell’articolo 121 del DL ‘Rilancio’ (il cui testo non è ancora ufficializzato), con cui si stanzia un fondo di 200 milioni di euro per i comuni che ricadono nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. Non è citata Rimini". Lo affermano i parlamentari della Lega Jacopo Morrone e Elena Raffaelli.

"Si tratta di ben poche risorse, se guardiamo nel merito, ma meglio le briciole del nulla. Stupisce, tuttavia, che il Pd, azionista di primo piano del Governo Conte e partito al governo di questa regione, non abbia pensato di inserire fin da subito la provincia di Rimini tra le destinatarie del fondo - proseguono -. La Lega si è già attivata autonomamente per presentare un emendamento a questo scopo senza aspettare il becero appello della consigliera regionale Nadia Rossi, che sollecita, senza citarli, i parlamentari locali a rimediare ma propinando la solita lezioncina da ‘maestrina dalla penna rossa’. Cara consigliera, scenda una volta per tutte dal piedistallo e rientri nel mondo reale: qui chi cerca il consenso con meri calcoli politici sta solo nel Pd".