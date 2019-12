Forza Italia, due nuove nomine nel direttivo dei berlusconiani

Novità nel direttivo di Forza Italia. Umberto Casalboni è il nuovo coordinatore degli azzurri per la città malatestiana, mentre Carlo Rufo Spina

è il nuovo vice vommissario provinciale e lascia il ruolo di coordinamento della Città, appunto, ad Casalboni. "In vista delle Regionali, avremo certamente bisogno di aumentare le forze in campo e ringrazio Carlo e Umberto per l'impegno e la disponibilità", afferma Giulio Magnani, commissario di Forza Italia nella provincia di Rimini.