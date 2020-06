Forza Italia, Greta Testa e Matilde Mazzali nel Consiglio nazionale dei giovani

Si è svolto venerdì scorso, in via telematica, l’assemblea per la costituzione del nuovo Consiglio Nazionale di Forza Italia Giovani. "La nostra regione sarà rappresentata con orgoglio da due donne che hanno dimostrato, per valori e competenze diverse, di poter esprimere il meglio nel nuovo organo giovanili - afferma Fabrizio Dore, commissario regionale Forza Italia Giovani - Esprimo tutte le mie più vive congratulazioni augurando buon lavoro a Matilde Mazzali, che già nel ruolo di Coordinatore provinciale giovani a Reggio Emilia ha dato dimostrazione di capacità, e a Greta Testa, nostra consigliere comunale a Riccione. In bocca al lupo".

