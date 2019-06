Fratelli d'Italia avvia a Riccione un nuovo direttivo a livello locale

“A seguito dei risultati elettorali nazionali in cui il partito ha dimostrato di essere il nuovo soggetto politico a destra alternativo alla Lega (circa il 7% a livello nazionale, quasi sopra a Forza Italia) ed a seguito del crescente consenso, è maturata la decisione di riorganizzare Fratelli d’Italia partendo da Riccione, il comune più grande della provincia dopo Rimini, per dare slancio e visibilità al partito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.” Lo annuncia Federico Brandi, segretario provinciale di Fratelli d’Italia di Rimini. “Come negli altri comuni della provincia - prosegue - anche a Riccione abbiamo aperto una nuova fase costituente che prevede la creazione condivisa di un nuovo direttivo a livello locale. Dopo le dimissioni di Adriano Colombo e dopo un’attenta ricerca, abbiamo individuato il nome di un nuovo commissario affinché possa gestire il partito e possa formarlo e condurlo, assieme agli iscritti della Perla Verde, ai prossimi appuntamenti elettorali".

"La figura individuata a adempiere a questo compito - conclude Brandi - è quella dell’imprenditore Stefano Paolini, ex Direttore Generale del Riccione Calcio 1926 e oggi impegnato nell’Accademia ASAR di Riccione, conosciuto nell’ambito calcistico e nell’imprenditoria del mobile, una figura non vincolata a vecchie dinamiche delle lotte interne ai partiti e della politica, una figura in sintonia con l’amministrazione ed in grado di poter rilanciare e strutturare il partito a livello locale. Riccione rappresenta un tavolo importante sia per le prossime elezioni regionali che per le future elezioni amministrative, auspichiamo che Paolini possa accettare l’incarico e possa aprire una nuova stagione politica per la destra riccionese assieme a Fratelli d’Italia, a lui ed a tutta la squadra i migliori auguri di buon lavoro.”