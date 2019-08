Fratelli d'Italia getta le basi per "diventare il punto di riferimento della destra"

Si è tanuta martedì sera la cena provinciale di Fratelli d'Italia a Riccione presso il Ristorante Tanimodi. Presenti Federico Brandi, segretario provinciale di Fratelli d'Italia di Rimini, Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale dell'Emilia Romagna per Fratelli d'Italia, On. Ylenja Lucaselli, Sen. Andrea De Bertoldi, Consigliere Regionale Michele Facci (tutti di Fdi), il commissario cittadino di Riccione Stefano Paolini. Fortemente voluta dal segretario provinciale Federico Brandi e dal commissario riccionese Stefano Paolini. La cena, connotata da un grande successo di partecipazione (oltre 150 le persone tra simpatizzanti, attivisti e iscritti), si è contraddistinta per i prestigiosi interventi del senatore Andrea de Bertoldi, del deputato Ylenja Lucaselli, del consigliere regionale Michele Facci e del coordinatore regionale Michele Barcaiuolo.

"Un vero e proprio successo, che consideriamo un punto di partenza e non di arrivo. Un segnale forte per un ritorno ai valori e ai principi incarnati da Fratelli d'Italia" commenta Stefano Paolini, che dopo la nomina di commissario cittadino, si augura che questo sia l'inizio di una stagione politica all'insegna della crescita del partito e della costruzione di una proposta di centrodestra sempre più costruttiva nella dialettica politica riccionese. "Fratelli d'Italia - aggiunge il segretario Federico Brandi ha l'opportunità di diventare il punto di riferimento della destra, di tutti coloro che si rispecchiano nei nostri valori e nelle nostre idee. Abbiamo dimostrato e mostrato a tutti quanto lavoro è stato fatto, coerenti continuiamo su questo percorso intrapreso. Fratelli d'Italia sarà la vera sorpresa dei prossimi appuntamenti elettorali."