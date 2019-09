Fratelli d'Italia in campagna elettorale per le regionali, ecco il nome del candidato

Si è tenuto ieri presso l’Hotel Savoia di Rimini, l’incontro organizzato da Fratelli d’Italia di Rimini, con la partecipazione dell’On.Tommaso Foti, l’On. Galeazzo Bignami, Sen. Alberto Balboni, il Sen. Andrea De Bertoldi, il Portavoce Provinciale Federico Brandi ed il Consigliere Comunale Gioenzo Renzi. L’appuntamento, che aveva come oggetto di dibattito il nuovo governo giallo-rosso, ha aperto ufficialmente la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali dell’Emilia-Romagna, dove il partito, superando l’iniziale candidatura del prof. Alessandro Meluzzi, ha deciso di avanzare la candidatura dell’On. Galeazzo Bignami. Per Federico Brandi, portavoce provinciale del partito a Rimini, “le prossime elezioni regionali rappresentano un appuntamento fondamentale per Fratelli d’Italia per potersi misurare, la provincia di Rimini ha sempre dato risultati più alti rispetto alla media nazionale, sarà nostro dovere riuscire a dare agli elettori una lista competitiva e competente.” Prosegue Brandi “se in Emilia-Romagna si vive bene non è grazie al PD, o come annunciato da Di Maio alla nuova alleanza 5Stelle-PD, ma nonostante loro. L’obiettivo per Fratelli d’Italia, e per tutto il centrodestra, sarà quello di vincere la sfida delle regionali per dare nuova linfa vitale ad una terra che è stata massacrata dalle politiche di sinistra.”