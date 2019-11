Fratelli d’Italia, primo circolo territoriale e nuovo commissario a Cattolica

Dopo Bellaria, Riccione e Santarcangelo anche Cattolica avrà il suo primo circolo. Fratelli d’Italia, sostenuti dal recente successo elettorale ottenuto in Umbria (oltre il 10% di consensi), inizia a strutturarsi su tutta la provincia riminese. Si chiama Stefano Lombardi, classe ’95, giovane studente di sociologia presso l’Università di Urbino e volontario di Servizio Civile, sarà lui il nuovo commissario cittadino per Fratelli d’Italia a Cattolica. Lombardi, in qualità di commissario, avrà il compito di gestire il partito fino al 26 gennaio, dovrà organizzare le attività, la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni e un comitato elettorale a sostegno del partito.

“Fratelli d’Italia continua a crescere giorno per giorno e lo dimostrano i consensi e le adesioni che quotidianamente si registrano – spiega Federico Brandi, segretario provinciale di Fratelli d’Italia di Rimini – Il circolo di Cattolica sarà fondamentale per il raggiungimento di ottimi risultati alle prossime elezioni regionali. Siamo certi che Lombardi riuscirà a portare nuove forze ed energie, Cattolica è una città importante con un gran richiamo al centrodestra, sarà nostro obiettivo allargare consensi sul territorio. A breve concorderemo i nomi dei candidati di Fratelli d’Italia che correranno alle prossime regionali, se i vertici vorranno la mia candidatura, in qualità di segretario, sarò a disposizione del partito”.