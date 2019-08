Fratelli d'Italia scende in spiaggia: "Una raccolta firme per tornare al voto"

"Abbiamo lanciato una raccolta firme a livello nazionale per chiedere subito nuove elezioni e per dire no a governi contro la volontà popolare". Queste le parole di Nicola Missiani, responsabile della sezione di Bellaria di Fratelli d’Italia, che sabato mattina ha presenziato al banchetto politico organizzato sulle spiagge bellariesi da Lucrezia Mantovani, deputato di Fratelli d’Italia, assieme all’ex Senatore Mario Mantovani.

"L’iniziativa ha raccolto un gran numero di consensi raccogliendo qualche centinaio di firme nella calda mattinata, questo a significare che la nostra azione politica sta andando nella giusta direzione - aggiunge Missiani - È un vero onore poter contare sulla presenza dell’onorevole Lucrezia Mantovani, da sempre legata alla nostra città e impegnata attivamente allo sviluppo di essa. Dopo il discorso di Salvini al Senato, Fratelli d’Italia è stato il primo partito che convintamente si è mobilitato a dire no all’inciucio tra Pd e 5 Stelle, qualora dovessimo tornare alle urne gli italiani voteranno per coloro che li hanno sempre difesi".