Gli assessori incontrano le categorie economiche: promozione turistica e riqualificazione del porto

Incontro in calendario questa mattina dedicato al turismo per l’assessore al turismo Stefano Caldari e l’assessore alle attività economiche On. Elena Raffaelli con le associazioni di categoria. Come concordato nei giorni scorsi, saranno cadenzati una serie di incontri tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti degli operatori turistici ed economici della città, dedicati a varie tematiche inerenti l’economia turistica della città, un tavolo a parte sarà invece riservato alla regolamentazione degli orari della musica nei pubblici esercizi. “Un incontro utile e propositivo dal quale proseguire in un percorso condiviso che abbia come obiettivo un comune impegno per un crescente sviluppo della città”. Con queste parole l’assessore al turismo Stefano Caldari ha sintetizzato l’appuntamento odierno svoltosi in Municipio. Erano presenti Confesercenti, Assocamping –Confesercenti, Cna, Federalberghi, Confcommercio, Confartigianato, Cooperativa Bagnini Riccione e Coop. Bagnini Adriatica. Dalla richiesta di monitorare e farsi portavoce in Regione della necessità in materia di balneazione per modificare le modalità di comunicazione dei prelievi eseguiti durante la stagione estiva, al coinvolgimento crescente dell’uso della spiaggia di sera, sulla scia di quanto già avviene con i chiringuito, i temi toccati sono stati diversi.

“Conciliare le varie esigenze e necessità di una città a vocazione turistica come Riccione- ha evidenziato l’assessore Caldari - rappresenta una sfida che coinvolge necessariamente il privato nel fornire risposte che coinvolgono naturalmente più attori. Così come formulare linee strategiche per attrarre nuovi turisti, compresi quelli del segmento straniero, per i quali occorre un lavoro di intercettazione e promozione anche di enti sovraordinati. Su queste tematiche l’amministrazione è presente”. Tra i punti affrontati durante il tavolo: la condivisione di operazioni comuni sul versante della promozione turistica, compresi gli eventi sportivi, l’affidamento di un’indagine di mercato sui mercati esteri e la riqualificazione del porto. Su queste tematiche l’assessore Caldari ha espresso disponibilità sottolineando “ che lo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione dell’area portuale, con i nuovi lungomare Goethe e viale Tasso, la progettazione del distretto Ceccarini, siano tutti operazioni sequenziali e inanellate con la riqualificazione dei campeggi e i progetti di rigenerazione urbana provenienti dai privati grazie alle manifestazioni di interesse indette dal Comune. Interventi pubblici e privati destinati a lasciare un segno e a cambiare radicalmente parti di città con grandi opportunità per la città e i cittadini”. Attenzione infine anche sulle attività economiche e il rispetto dei regolamenti di Polizia Locale è stato evidenziato dall’assessore Raffaelli per la quale “Il turismo e il commercio sono due ambiti in sinergia dove occorrono azioni mirate”.