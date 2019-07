Grandi eventi in Riviera, il senatore Croatti: "Grazie alle forze dell'ordine per il lavoro svolto"

Conclusi i primi due grandi eventi della Riviera riminese, il senatore pentastellato Marco Croatti ha voluto esprimere i suoi ringraziamenti alle froze dellordine che hanno operato sul territorio e garantito la sicurezza delle migliaia di persone che hanno partecipato agli appuntamenti. “Si è appena concluso il weekend della Notte Rosa che ha accolto, nella nostra Riviera, migliaia di turisti, attratti dagli spettacoli e dagli artisti che hanno animato queste serate. Pochi giorni prima si era tenuta a Rimini anche la Molo Street Parade - ha spiegato Croatti. - Eventi importanti della stagione turistica che richiedono naturalmente grande attenzione. Non va dimenticato infatti che laddove c’è aggregazione e concentrazione ci sono anche maggiori rischi per la sicurezza. È necessario trovare il giusto equilibrio tra diverse esigenze da salvaguardare: da un lato il diritto di godersi una vacanza e i vari spettacoli e, dall’altro, il diritto di avere un elevato standard di sicurezza pubblica. In questo hanno svolto un ruolo fondamentale le Forze dell’ordine tutte a cui va il mio personale ringraziamento ed apprezzamento per l’impegno e la grande professionalità dimostrata nelle varie attività di controllo, prevenzione e repressione. Vigili urbani, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ma anche Vigili del Fuoco e Operatori Sanitari, in queste giornate di alta concentrazione turistica si sono trovate a gestire un complesso di situazioni a vario titolo potenzialmente rischiose e quindi un carico di lavoro notevolmente superiore alla media.

La presenza delle divise in strada non è sinonimo di militarizzazione ma piuttosto è segno della presenza di quello Stato che ha il dovere di rassicurare e permettere tutte quelle libertà garantite dalla nostra Costituzione. Grazie a tutte le Forze dell’Ordine, primi difensori del sorriso dei cittadini e dei tanti turisti che ogni estate scelgono il nostro meraviglioso territorio”.