I candidati del M5s riminesi incontrano i bagnini

Una Vigilia di Natale differente per le candidate consigliere regionali del Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna, Ilaria Livi e Francesca Fratta, all’insegna di incontri sul territorio della circoscrizione di Rimini per conoscere direttamente quali siano le richieste ed eventuali soluzioni da parte degli esperti del settore, a partire dall’incontro con una delle associazioni di rappresentanza dei bagnini, ovvero la cooperativa bagnini di Misano Adriatico e il suo presidente Daniele Muccioli.

“Il clima di incertezza riguardo alle concessioni demaniali, a seguito della Direttiva Europea Bolkestein, da parte delle autorità governative ai vari livelli di potere e dai pensieri diversi delle forze politiche, rimane il problema principale per gli operatori del settore balneare poiché rallenta e rende difficile lo sviluppo e la ristrutturazione degli stabilimenti balneari. Anche il contratto di affitto concesso a livello comunale per la parte di sua competenza e scadente nel 2026 preoccupa qualora dovesse essere applicata a livello nazionale e regionale la Direttiva in questione.”, evidenzia il presidente della cooperativa.

“Siamo pienamente favorevoli alla lotta contro la plastica in mare, pienamente sostenuta dai turisti - continua Daniele – dobbiamo continuare a prenderci cura del nostro mare, necessita infatti di continua manutenzione anche a livello di ripascimento, implicando costi notevoli sostenuti anche dalla regione, ma chiediamo di studiare seriamente soluzioni che possano mitigare meglio le correnti marine per contrastare l’erosione.”

Le candidate Francesca e Ilaria confermano di aver accolto le richieste a loro esposte e di farsi portavoce delle esigenze della società civile: “Abbiamo infine potuto constatare come la cooperativa abbia accolto con piacere la donazione di una sedia da spiaggia per l’utilizzo da parte delle persone disabili pervenuta dagli ex consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Misano Adriatico e finanziata con i loro gettoni di presenza, essendo stata più volte condivisa e utilizzata durante la passata stagione”.