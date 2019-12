I candidati della Lega di Rimini alle regionali del 26 gennaio

Angelo Bruno Galli, vicesindaco di Bellaria Igea Marina e infermiere, Vallì Cipriani, ex sindaco di Montefiore Conca, Matteo Montevecchi, collaboratore parlamentare, Veronica Pontis, consulente web marketing turistico, libera professionista. Ecco i candidati alle Regionali della Lega di Rimini. "Una squadra composta da tanti amministratori, professionisti, giovani, persone capaci e di esperienza - dice Lucia Borgonzoni, candidata presidente della Regione -. La Lega, primo partito in Regione Emilia Romagna, è pronta a dare un contributo di grande rilevanza su tutti i temi, soprattutto sui temi della sicurezza, della lotta all'immigrazione senza controllo voluta dal Pd in questi anni e per la tutela del lavoro e delle nostre imprese. Taglio a burocrazia e taglio alle tasse saranno la nostra priorità".