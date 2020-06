I giovani di Fratelli d'Italia davanti alla statua di Giulio Cesare: "Intitolare una via a Indro Montanelli"

Sabato mattina Gioventù Nazionale, il gruppo giovanile di Fratelli D'Italia, ha effettuato un presidio simbolico dinnanzi alla statua di Giulio Cesare in piazza Tre Martiri per condannare gli atti vandalici avvenuti in numerose città italiane, ai danni di statue e monumenti. "Senza storia non c'è futuro - sottolinea il Presidente di Gioventù Nazionale Rimini, Flavio Mauro - è necessario tutelare la nostra cultura, punendo gli autori di questi gesti. Gioventù Nazionale è da sempre schierato contro il razzismo, questi sono semplicemente atti di violenza ingiustificata ed incoerente.

È inaudito che nel nome di un becero antirazzismo si deturpino statue di personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese. Per questo motivo presenteremo, alla Commissione comunale per la Toponomastica, una proposta per intitolare un luogo cittadino ad Indro Montanelli, figura di spicco del giornalismo italiano del secolo scorso."



"Condanniamo lo striscione contro la polizia mostrato da alcuni ragazzi durante la manifestazione svoltasi lo scorso Venerdì nella stessa piazza. Noi di Gioventù Nazionale siamo e saremo sempre dalla parte delle forze dell'ordine che ogni giorno rischiano la vita per aiutare i cittadini. Ci terrei a sottolineare che la situazione in Italia è ben diversa da quella in America, l'Italia non è razzista, perciò chiediamo che gli autori di questo gesto siano identificati e sanzionati. Sono inoltre disposto a confrontarmi politicamente con i giovani del centro sinistra per discutere di queste tematiche poiché è un obiettivo comune fermare questi comportamenti illeciti che possono alimentare atti di violenza gratuita", conclude Mauro.

