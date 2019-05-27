I risultati dei comuni: crollano i "fortini rossi" della provincia
Lega "corazzata" anche a livello comunale, arrancano Partito Democratico e cinque stelle
I risultati delle Europee 2019 comune per comune:
- Bellaria-Igea Marina
LEGA SALVINI PREMIER 36,81%
PARTITO DEMOCRATICO 20,48%
MOVIMENTO 5 STELLE 14,06%
FORZA ITALIA 13,13%
FRATELLI D'ITALIA 5,67%
- Casteldelci
LEGA SALVINI PREMIER 44,07%
PARTITO DEMOCRATICO 25,00%
FORZA ITALIA 11,02%
FRATELLI D'ITALIA 6,78%
MOVIMENTO 5 STELLE 4,24%
- Cattolica
LEGA SALVINI PREMIER 33,01%
PARTITO DEMOCRATICO 27,46%
MOVIMENTO 5 STELLE 17,66%
FORZA ITALIA 6,39%
FRATELLI D'ITALIA 4,49%
- Coriano
LEGA SALVINI PREMIER 37,99%
PARTITO DEMOCRATICO 24,46%
MOVIMENTO 5 STELLE 16,98%
FORZA ITALIA 6,43%
FRATELLI D'ITALIA 4,76%
- Gemmano
LEGA SALVINI PREMIER 48,69%
PARTITO DEMOCRATICO 15,36%
MOVIMENTO 5 STELLE 14,04%
FORZA ITALIA 9,93%
FRATELLI D'ITALIA 3,56%
- Maiolo
LEGA SALVINI PREMIER 39,67%
PARTITO DEMOCRATICO 20,04%
MOVIMENTO 5 STELLE 16,49%
FORZA ITALIA 8,77%
FRATELLI D'ITALIA 6,89%
- Misano Adriatico
LEGA SALVINI PREMIER 38,55%
PARTITO DEMOCRATICO 23,61%
MOVIMENTO 5 STELLE 17,94%
FORZA ITALIA 5,88%
FRATELLI D'ITALIA 4,85%
- Mondaino
LEGA SALVINI PREMIER 42,23%
PARTITO DEMOCRATICO 24,39%
MOVIMENTO 5 STELLE 15,66%
FORZA ITALIA 4,36%
FRATELLI D'ITALIA 4,11%
- Montefiore Conca
LEGA SALVINI PREMIER 46,71%
MOVIMENTO 5 STELLE 20,02%
PARTITO DEMOCRATICO 15,16%
FORZA ITALIA 6,24%
FRATELLI D'ITALIA 4,16%
- Montegridolfo
LEGA SALVINI PREMIER 39,37%
PARTITO DEMOCRATICO 21,78%
MOVIMENTO 5 STELLE 18,64%
FORZA ITALIA 5,57%
FRATELLI D'ITALIA 5,23%
- Montescudo - Montecolombo
LEGA SALVINI PREMIER 43,11%
MOVIMENTO 5 STELLE 19,53%
PARTITO DEMOCRATICO 15,62%
FORZA ITALIA 8,28%
FRATELLI D'ITALIA 4,76%
- Morciano di Romagna
LEGA SALVINI PREMIER 45,32%
PARTITO DEMOCRATICO 17,77%
MOVIMENTO 5 STELLE 17,65%
FORZA ITALIA 7,11%
FRATELLI D'ITALIA 4,70%
- Novafeltria
LEGA SALVINI PREMIER 38,54%
PARTITO DEMOCRATICO 26,17%
MOVIMENTO 5 STELLE 14,51%
FORZA ITALIA 6,24%
FRATELLI D'ITALIA 5,16%
- Pennabilli
LEGA SALVINI PREMIER 40,16%
PARTITO DEMOCRATICO 22,20%
MOVIMENTO 5 STELLE 14,41%
FORZA ITALIA 7,99%
FRATELLI D'ITALIA 6,08%
- Poggio Torriana
LEGA SALVINI PREMIER 35,59%
PARTITO DEMOCRATICO 29,20%
MOVIMENTO 5 STELLE 17,57%
FORZA ITALIA 4,42%
FRATELLI D'ITALIA 4,12%
- Riccione
LEGA SALVINI PREMIER 39,18%
PARTITO DEMOCRATICO 25,65%
MOVIMENTO 5 STELLE 14,99%
FORZA ITALIA 6,89%
FRATELLI D'ITALIA 4,10%
- Rimini
LEGA SALVINI PREMIER 34,21%
PARTITO DEMOCRATICO 26,85%
MOVIMENTO 5 STELLE 15,16%
FORZA ITALIA 7,39%
FRATELLI D'ITALIA 5,13%
- Saludecio
LEGA SALVINI PREMIER 45,22%
MOVIMENTO 5 STELLE 18,84%
PARTITO DEMOCRATICO 16,57%
FORZA ITALIA 6,50%
FRATELLI D'ITALIA 3,51%
- San Clemente
LEGA SALVINI PREMIER 42,66%
MOVIMENTO 5 STELLE 21,35%
PARTITO DEMOCRATICO 18,65%
FORZA ITALIA 5,51%
FRATELLI D'ITALIA 3,29%
- San Giovanni in Marignano
LEGA SALVINI PREMIER 35,30%
PARTITO DEMOCRATICO 27,26%
MOVIMENTO 5 STELLE 16,52%
FORZA ITALIA 6,44%
FRATELLI D'ITALIA 4,26%
- San Leo
LEGA SALVINI PREMIER 42,76%
PARTITO DEMOCRATICO 21,78%
MOVIMENTO 5 STELLE 15,05%
FORZA ITALIA 6,05%
FRATELLI D'ITALIA 4,52%
- Sant'Agata Feltria
LEGA SALVINI PREMIER 41,46%
PARTITO DEMOCRATICO 21,89%
MOVIMENTO 5 STELLE 13,90%
FRATELLI D'ITALIA 7,53%
FORZA ITALIA 7,07%
- Santarcangelo di Romagna
LEGA SALVINI PREMIER 34,74%
PARTITO DEMOCRATICO 31,79%
MOVIMENTO 5 STELLE 13,87%
FORZA ITALIA 5,88%
FRATELLI D'ITALIA 3,50%
- Talamello
LEGA SALVINI PREMIER 38,13%
PARTITO DEMOCRATICO 22,78%
MOVIMENTO 5 STELLE 16,32%
FORZA ITALIA 7,75%
FRATELLI D'ITALIA 5,17%
- Verucchio
LEGA SALVINI PREMIER 36,08%
PARTITO DEMOCRATICO 25,32%
MOVIMENTO 5 STELLE 17,49%
FORZA ITALIA 6,47%
FRATELLI D'ITALIA 4,61%