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I risultati dei comuni: crollano i "fortini rossi" della provincia

Lega "corazzata" anche a livello comunale, arrancano Partito Democratico e cinque stelle

Redazione

I risultati delle Europee 2019 comune per comune:

- Bellaria-Igea Marina
LEGA SALVINI PREMIER    36,81%
PARTITO DEMOCRATICO   20,48%
MOVIMENTO 5 STELLE    14,06%
FORZA ITALIA    13,13%
FRATELLI D'ITALIA    5,67%

- Casteldelci
LEGA SALVINI PREMIER        44,07%
PARTITO DEMOCRATICO        25,00%
FORZA ITALIA        11,02%
FRATELLI D'ITALIA        6,78%
MOVIMENTO 5 STELLE     4,24%

- Cattolica
LEGA SALVINI PREMIER        33,01%
PARTITO DEMOCRATICO      27,46%
MOVIMENTO 5 STELLE        17,66%
FORZA ITALIA      6,39%
FRATELLI D'ITALIA      4,49%

- Coriano
LEGA SALVINI PREMIER        37,99%
PARTITO DEMOCRATICO        24,46%
MOVIMENTO 5 STELLE        16,98%
FORZA ITALIA        6,43%
FRATELLI D'ITALIA       4,76%

- Gemmano
LEGA SALVINI PREMIER        48,69%
PARTITO DEMOCRATICO        15,36%
MOVIMENTO 5 STELLE        14,04%
FORZA ITALIA        9,93%
FRATELLI D'ITALIA        3,56%

- Maiolo
LEGA SALVINI PREMIER        39,67%
PARTITO DEMOCRATICO        20,04%
MOVIMENTO 5 STELLE        16,49%
FORZA ITALIA        8,77%
FRATELLI D'ITALIA        6,89%

- Misano Adriatico
LEGA SALVINI PREMIER        38,55%
PARTITO DEMOCRATICO        23,61%
MOVIMENTO 5 STELLE        17,94%
FORZA ITALIA     5,88%
FRATELLI D'ITALIA       4,85%

- Mondaino
LEGA SALVINI PREMIER      42,23%
PARTITO DEMOCRATICO        24,39%
MOVIMENTO 5 STELLE        15,66%
FORZA ITALIA        4,36%
FRATELLI D'ITALIA       4,11%

- Montefiore Conca
LEGA SALVINI PREMIER        46,71%
MOVIMENTO 5 STELLE        20,02%
PARTITO DEMOCRATICO        15,16%
FORZA ITALIA        6,24%
FRATELLI D'ITALIA        4,16%

- Montegridolfo
LEGA SALVINI PREMIER      39,37%
PARTITO DEMOCRATICO        21,78%
MOVIMENTO 5 STELLE        18,64%
FORZA ITALIA      5,57%
FRATELLI D'ITALIA        5,23%

- Montescudo - Montecolombo
LEGA SALVINI PREMIER        43,11%
MOVIMENTO 5 STELLE        19,53%
PARTITO DEMOCRATICO        15,62%
FORZA ITALIA       8,28%
FRATELLI D'ITALIA        4,76%

- Morciano di Romagna
LEGA SALVINI PREMIER        45,32%
PARTITO DEMOCRATICO        17,77%
MOVIMENTO 5 STELLE        17,65%
FORZA ITALIA        7,11%
FRATELLI D'ITALIA        4,70%

- Novafeltria
LEGA SALVINI PREMIER        38,54%
PARTITO DEMOCRATICO       26,17%
MOVIMENTO 5 STELLE        14,51%
FORZA ITALIA       6,24%
FRATELLI D'ITALIA        5,16%

- Pennabilli
LEGA SALVINI PREMIER        40,16%
PARTITO DEMOCRATICO        22,20%
MOVIMENTO 5 STELLE      14,41%
FORZA ITALIA        7,99%
FRATELLI D'ITALIA       6,08%

- Poggio Torriana
LEGA SALVINI PREMIER       35,59%
PARTITO DEMOCRATICO        29,20%
MOVIMENTO 5 STELLE        17,57%
FORZA ITALIA       4,42%
FRATELLI D'ITALIA        4,12%

- Riccione
LEGA SALVINI PREMIER       39,18%
PARTITO DEMOCRATICO       25,65%
MOVIMENTO 5 STELLE        14,99%
FORZA ITALIA       6,89%
FRATELLI D'ITALIA        4,10%

- Rimini
LEGA SALVINI PREMIER       34,21%
PARTITO DEMOCRATICO      26,85%
MOVIMENTO 5 STELLE      15,16%
FORZA ITALIA       7,39%
FRATELLI D'ITALIA        5,13%

- Saludecio
LEGA SALVINI PREMIER       45,22%
MOVIMENTO 5 STELLE      18,84%
PARTITO DEMOCRATICO       16,57%
FORZA ITALIA       6,50%
FRATELLI D'ITALIA       3,51%

- San Clemente
LEGA SALVINI PREMIER        42,66%
MOVIMENTO 5 STELLE        21,35%
PARTITO DEMOCRATICO        18,65%
FORZA ITALIA        5,51%
FRATELLI D'ITALIA        3,29%

- San Giovanni in Marignano
LEGA SALVINI PREMIER       35,30%
PARTITO DEMOCRATICO        27,26%
MOVIMENTO 5 STELLE        16,52%
FORZA ITALIA       6,44%
FRATELLI D'ITALIA       4,26%

- San Leo
LEGA SALVINI PREMIER        42,76%
PARTITO DEMOCRATICO       21,78%
MOVIMENTO 5 STELLE       15,05%
FORZA ITALIA        6,05%
FRATELLI D'ITALIA        4,52%

- Sant'Agata Feltria
LEGA SALVINI PREMIER       41,46%
PARTITO DEMOCRATICO        21,89%
MOVIMENTO 5 STELLE       13,90%
FRATELLI D'ITALIA        7,53%
FORZA ITALIA      7,07%

- Santarcangelo di Romagna
LEGA SALVINI PREMIER        34,74%
PARTITO DEMOCRATICO        31,79%
MOVIMENTO 5 STELLE        13,87%
FORZA ITALIA      5,88%
FRATELLI D'ITALIA        3,50%

- Talamello
LEGA SALVINI PREMIER     38,13%
PARTITO DEMOCRATICO       22,78%
MOVIMENTO 5 STELLE        16,32%
FORZA ITALIA       7,75%
FRATELLI D'ITALIA        5,17%

- Verucchio
LEGA SALVINI PREMIER       36,08%
PARTITO DEMOCRATICO       25,32%
MOVIMENTO 5 STELLE        17,49%
FORZA ITALIA        6,47%
FRATELLI D'ITALIA        4,61%

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