Il Ministro dell'Istruzione: "L'anno scolastico sarà salvo in qualsiasi caso"

"L'anno sarà salvo in qualsiasi caso. I nostri studenti non devono pagare la situazione di emergenza che il nostro Paese sta vivendo. Gli scenari li stiamo valutando tutti, ma saranno le autorità sanitarie a dirci esattamente quando i nostri studenti potranno tronare a scuola in sicurezza". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina intervenendo alla trasmissione Radio Anch'io su Radio 1. "Sulla maturità - ha aggiunto la responsabile del Miur - stiamo pensando a varie soluzioni, il Ministero si sta preparando a tutte le eventualità. Non posso ancora dire come sarà l'esame di Stato perchè bisognerà vedere gli scenari delle prossime settimane. Non abbiamo ancora parlato di commissioni interne o esterne. Non mi piace la parola esame semplificato, gli studenti vogliono un esame serio, in linea con quello che stanno apprendendo".

