Il Pd denuncia: "Dopo il concerto di Ozuna gravi danni alla pista di atletica"

E' furibondo il Pd di Riccione che, in una nota stampa, denuncia i gravi danni riportati in particolar modo dalla pista di atletica dello stadio comunale dopo il concerto di Ozuna. "Danni e incompetenza" sintetizza Alessandro Casadei nel fare l'elenco di quello che è rimasto al "Nicoletti" dopo l'evento che ha richiamato migliaia di persone. "Una grande occasione per la città che si tramuta in incubo per lo sport - spiega il dem. - La pista di atletica è danneggiata in modo definitivo e non saranno né efficaci né sostenibili rattoppi a caldo di alcun genere. Così come non sarà sufficiente chiedere il risarcimento danni alla compagnia assicurativa della società che ha organizzato l’evento. Sia i tempi di gestione della pratica, che l’eventuale indennizzo saranno inconciliabili con la necessità di riparare immediatamente e definitivamente il manto della pista. Che rischia di vedere compromesso il suo utilizzo per manifestazioni e gare. Ho fatto l’assessore allo sport per lunghi anni in questa città. Lo stadio ha ospitato il concerto di Jovanotti nel 2011; senza alcun danno all’impianto. Non ci voleva un genio per pretendere dall’organizzazione che la pista fosse protetta. E non serviva un genio neppure per imporre un controllo capillare e militaresco da parte dell’amministrazione, nelle fasi di preparazione delle strutture e nella predisposizione dell’area adibita a concerto".

"Sarebbe interessante - prosegue Casadei - che il comune potesse escutere una eventuale fidejussione a copertura dei danni irreparabili. Sarebbe, ma non sarà. E ancora una volta Riccione pagherà i danni di una irragionevole tendenza a lasciare che le cose peggiori accadano. Come l’assenza di barriere di sicurezza in viale Ceccarini; come gli orribili e scoloriti bolli colorarti che rendono le pavimentazioni della nostra città una carnevalata incancellabile ma scolorita. Lo sport a Riccione ha da sempre avuto la priorità nella cura e negli investimenti. Le associazioni sportive hanno da sempre goduto del supporto degli amministratori. Oggi, il mondo sportivo riccionese, è costretto a fare i conti con “zero” investimenti e con un’amministrazione che preferisce i selfie all’agibilità dei propri impianti. Caldari si assuma le sue responsabilità e se ne è capace restituisca allo stadio Nicoletti la pista di atletica senza danni per lo sport e per le tasche dei cittadini".