Il Pd Riccione chiede di sbloccare i "cantieri rumorosi"

Il Partito Democratico di Riccione interviene in vista della riapertura dei cantieri e di quela graduale delle attività economiche chiedendo di modifica del 'Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo' il quale, "a seconda della zonizzazione prevista (territorio sopra la statale, tra la statale e la ferrovia e tra la ferrovia e il mare) prevede che dal 1 maggio (o dal 15 in alcuni casi) l’attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili possa essere svolta in orari predefiniti e più limitati rispetto al periodo invernale".

"Se poi tali lavori comprendono le cosiddette ‘attività rumorose’ e cioè quelle la cui esecuzione comporta lavorazioni disturbanti (escavazioni e demolizioni) e l’impiego di macchinari rumorosi (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru) l’orario diventa ulteriormente limitato. La nostra proposta è quella di posticipare, per il solo anno corrente, l’entrata in vigore del regolamento al 1 luglio senza distinzione di zone, per favorire la ripresa del lavoro nei cantieri e, in particolare in zona turistica, permettere agli operatori che hanno intenzione di portare a termine ristrutturazioni o lavori iniziati prima del ‘lockdown’, di poterlo fare senza dover rispettare limitazioni che difficilmente consentirebbero alle ditte preposte di operare in maniera ottimale. Auspichiamo tutti una partenza della stagione turistica, e se non vogliamo dare nulla per perso dobbiamo consentire ai nostri operatori di aprire nelle condizioni migliori possibili.

Al contempo gli stessi cantieri relativi ad opere pubbliche potranno riprendere più celermente e far si che la città sia pronta alla ripartenza anche sotto l’aspetto della qualità urbana dovuta ad asfaltature da completare e da lavori di ordinaria manutenzione da svolgere. Presenteremo con urgenza un ordine del giorno in vista del prossimo consiglio comunale e confidiamo nell ’attenzione dell’amministrazione comunale sul tema e in un provvedimento celere per attuare la proposta".