Il Pd Riccione denuncia: "Piove dentro la piscina, lavori di riparazione eseguiti male"

"E’ proprio il caso di dirlo: a Riccione piove davvero sul bagnato!" E' il Pd di della Perla Verde a fare la battura segnalando un disservizio presso la piscina comunale dove, pare a causa di alcune infiltrazioni dal tetto, la pioggia ha iniziato a colare all'interno della struttura sportiva. "Nella giornata di venerdì - spiegano in una nota stampa - a causa di una normalissima pioggia autunnale di fatto l’acqua penetrava dal tetto nella zona dell’ingresso dell’impianto natatorio, causando disagi a chi si trovava lì in quel momento, in primis chi stava lavorando. Chissà se anche dove è posizionato il piano vasca accadeva altrettanto? Il tetto e la copertura della piscina comunale furono danneggiati nell’agosto scorso, quando si verificò un’ondata di maltempo (quella si veramente intensa) che causò danni in tutta la riviera romagnola. A seguito di quegli eventi tutte le strutture danneggiate sarebbero dovute essere state riparate a regola d’arte. Alla piscina comunale alla prima pioggia si è creato un disagio. Evidentemente quei lavori non sono stati eseguiti a regola d’arte; ma a quel punto occorre chiedersi se il controllo da parte dell’amministrazione comunale sia stato puntuale e preciso. Ora occorrerà spendere altri soldi per sistemare questa ulteriore falla".

"Siamo di fronte all’ultimo episodio in ordine temporale che riguarda situazioni disagio riguardanti la piscina comunale, al centro nelle settimane scorse di polemiche riguardanti il caro prezzi degli ingressi e degli abbonamenti - tuonano i Dem riccionesi - Tra meno di un mese si svolgeranno a Riccione i Campionati Assoluti Invernali di Nuoto, vetrina preziosa per la nostra città, rispetto alla quale non possiamo permetterci alcuna figuraccia, in primis rispetto alla tenuta dell’impianto.

Come Partito Democratico siamo preoccupati perché rileviamo una lacuna evidente sia nella direzione di una seria politica di programmazione degli investimenti del nostro centro sportivo cittadino, che è sempre stato un fiore all’occhiello sul panorama nazionale, ed anche verso una certa modalità di gestione degli impianti, come dimostra anche la vicenda riguardante il campo da calcio dell’ASAR".