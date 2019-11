Il sindaco di Bellaria a Salotto Blu: "Aeroporto e strade indispensabili allo sviluppo turistico"

Filippo Giorgetti, ingegnere ed ex arbitro di calcio, guida l'amministrazione di centro destra di Bellaria Igea Marina dallo scorso mese di Maggio. Negli studi di VideoRagione ha descritto a Mario Russomanno le iniziative di animazione previste per le prossime festività natalizie (tra esse l'allestimento di un suggestivo presepe di ghiaccio) e i programmi di sviluppo della città che nel periodo estivo conta quasi cento mila persone tra residenti e turisti. Giorgetti ha anche affrontato i temi della logistica romagnola: " il nostro modello turistico soffre, tra altre cose, la difficoltà nel raggiungere la costa. L'areo porto di Bologna è troppo distante, servono ore per arrivare alle nostre spiagge. Mentre la manutenzione delle strade è peggiorata anche a seguito del ridimensionamento delle province. Serve cambiare l'agenda delle cose da fare. Molto in fretta". La trasmissione andrà in onda Lunedì alle 23 e 15.