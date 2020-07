Il sindaco Tosi diserta tavolo per la sicurezza, Vescovi (Pd): "A Riccione serve più attenzione"

Si è svolto nella giornata di martedì il comitato per l'ordine pubblico e sicurezza presso la Prefettura di Rimini dove, come denuncia Sabrina Vescovi del gruppo consigliare Pd di Riccione, spiccava l'assenza del sindaco Renata Tosi e dell'assessore alla sicurezza della Perla Verde Elena Raffaelli. "L’unico comune, fra quelli seduti intorno al tavolo, ad aver ritenuto che la politica potesse astenersi è stato Riccione - tuona la Vescovi - dove primo cittadino e assessore hanno ritenuto sufficiente far presenziare l’incontro da funzionari. E dire che il week end appena trascorso a Riccione avrebbe ampiamente giustificato un interessamento diretto della Tosi e della Raffaelli. Un fine settimana a dir poco preoccupante sia per la giovane età degli interessati che per le ricadute estremamente negative sulla percezione di sicurezza dei cittadini e dei nostri ospiti. Quello delle gang giovanili e della microcriminalità non è argomento da affidare ai funzionari ma dovrebbe vedere un impegno diretto della politica e dei suoi rappresentanti. Anche perché è evidente a tutti i cittadini che la Polizia Locale e gli investimenti del comune sui rinforzi estivi del corpo siano prevalentemente orientati alla rilevazione delle infrazioni del codice della strada e alla verifica dei parcometri piuttosto che al controllo e al presidio del territorio".



"Con nostra grande fortuna - conclude la Vescovi - c’è un importante lavoro delle forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia; ai quali va, come sempre, il nostro ringraziamento. Ma è ormai evidente che occorre integrare il loro prezioso lavoro ai fine di soddisfarei i bisogni di una stagione turistica particolare, che richiede interventi che vanno dai controlli anticovid al controllo del territorio in contrasto alla microcriminalità giovanile che cerca, e purtroppo trova, spazio nella nostra città. Riteniamo grave ed ingiustificata l’assenza dal tavolo e, proprio perché consideriamo assolutamente necessario affrontare questa situazione in modo coeso, ribadiamo la nostra disponibilità a fare fronte comune nella richiesta di ulteriori rinforzi. Ma con la stessa determinazione chiediamo al sindaco nonché al parlamentare e assessore, di non sottrarsi alle loro responsabilità istituzionali e politiche".



