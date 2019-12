In 50 per sostenere la Lista Bonaccini Presidente della Circoscrizione di Rimini

In previsione delle prossime elezioni regionali del 26 gennaio 2020, la Lista Bonaccini Presidente della Circoscrizione di Rimini ha promosso la prima assemblea pubblica di presentazione dell’intero Comitato elettorale. Si tratta di oltre 50 persone che hanno scelto di mettersi in gioco e prendere parte attiva in questa campagna elettorale a sostegno di Stefano Bonaccini Presidente, per il buon lavoro svolto finora e i postivi risultati ottenuti, per la serietà con cui ha affrontato il primo mandato e sulla base di un programma per l’Emilia-Romagna del futuro. Donne e uomini provenienti in parte dalla società civile e in parte con esperienze politiche precedenti, che rappresentano diverse categorie professionali: impiegati, insegnanti, pensionati, educatori, albergatori, medici, liberi professionisti –avvocati, ingegneri, geometri, architetti-, dipendenti pubblici, imprenditori. Alla giornata, insieme ai componenti del Comitato elettorale e ai 4 candidati: Ilia (Lilli) Varo, Adriana Pellegrini, Gianluca Garulli e Kristian Gianfreda - due donne e due uomini del fare del nostro territorio - saranno anche presenti Sergio Pizzolante, la Vicesindaca Gloria Lisi, l’Assessora all’Ambiente del Comune di Rimini Anna Montini.

I COMPONENTI DEL COMITATO ELETTORALE DI LISTA BONACCINI PRESIDENTE

CIRCOSCRIZIONE DI RIMINI

Frisoni Davide - Artista, Consigliere Comunale Comune di Rimini (coordinatore del Comitato elettorale)

Lazzerini Monaco Elena, Imprenditrice (coordinatrice del Comitato elettorale)

Gloria Lisi, Vice Sindaca Comune di Rimini

Montini Anna, Assessora Ambiente Comune di Rimini

Ancora Gina -Medico Primaria Terapia Intensiva Neonatale Ospedale di Rimini

Angelino Eugenio -Dirigente

Arlotti Andrea -Restauratore

Baldassari Ugo -Architetto, già Vicesindaco del Comune di Bellaria

Balducci Cristiana -Insegnante e Presidente Rimini Attiva

Bellucci Giorgia -Consigliere Comunale Comune di Rimini

Bergese Jimmi -Educatore Cooperativa Sociale Ca’Santino

Bianchi Antonio -Albergatore

Bonfini Ulrike -Già Consigliere Comunale Comune di Riccione

Budde Rob - Regista Esperto di Comunicazione

Canducci Silvio -Geometra

Carlini Alessandra -Cofondatrice Associazione “Basta Plastica in Mare”

Casadei Cinzia -Educatrice e Consigliere Comunale del Comune di Poggio Torriana

Cicchetti Rodolfo -Avvocato

Corso Vittorio -Medico Chirurgo Clinica Villa Maria

Costantini Carlo -Pensionato Ferrovie Dello Stato

De Leonardis Daniela -Artigiana e Consigliera Comunale Comune di Rimini

Domenichelli Vincenzo -Direttore FF Chirurgia Pediatrica Rimini

Fabbrani Gianluca -Architetto, già Assessore Comune di Novafeltria

Fabbri Carlo -Educatore Associazione Papa Giovanni XXIII

Fabei Francesca -Insegnante, Istituto Comprensivo di Ospedaletto

Franchini Giorgio -Architetto

Frisoni Michael -Ristoratore e Vicepresidente Rimini Attiva

Gabrielli Roberto -Imprenditore e Consulente Finanziario

Ghinelli Riccardo -Insegnante

Gianfreda Marilena -Interprete

Giuliani Giorgio -Ingegnere e Vicepresidente ANCE

Mantuano Ariano -Ingegnere, già Assessore Comune di Rimini

Marano Daniele -Presidente Croce Rossa

Marchese Alessandro -Imprenditore Grande Distribuzione

Maresi Moreno -Avvocato e Vicepresidente RBR Basket Rimini

Mazza Massimiliano -Biotecnologo, Ricercatore all’Irst di Meldola

Montagnoli Daniela -Imprenditrice

Muratori Mirco -Artigiano e Vicepresidente della Provincia di Rimini

Ormerod Andrew –Imprenditore, Organizzatore di Eventi, Titolare Ristorante Foyer

Pasini Luca -Commerciante, Consigliere Comunale Comune e di Rimini

Pasquali Maria Paola – Assistente Capo Polizia Locale di Rimini

Perazzini Giuliano -Ingegnere

Rapone Alessandro -Presidente AMIR spa

Ravaioli Alberto -Medico, già Sindaco di Rimini

Romiti Daniele -Avvocato

Russo Mario -Ingegnere

Sonnoli Leonardo -Graphic Designer

Ubaldi Fabio -Imprenditore e Consigliere Comunale Comune di Riccione

Ugolini Francesca -Già Sindaco Comune di Talamello

Vasini Enrica -Avvocato del Foro di Rimini

Villa Mauro -Dirigente d’Azienda

Vinci Barbara -Consigliere Comunale Comune di Rimini

Vitali Stefano -Dirigente, già Presidente della Provincia di Rimini

Zamagni Enzo -Dirigente Pubblico e Consigliere Comunale Comune di Rimini