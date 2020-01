Inaugura il Sigep, Vietina (FI): "Cambio di passo per migliorare l'export del settore"

Gelato, pasticceria, cioccolato e caffè: le più importanti aziende del settore si incontrano al Sigep di Rimini. All'inaugurazione ha partecipato anche Simona Vietina, parlamentare romagnola di Forza Italia. "In questo settore ci sono aziende della provincia di Forlì-Cesena che sono leader a livello internazionale e che sono impegnate nel consolidare e sviluppare nuovi mercati esteri - spiega la deputata azzurra dopo un confronto con queste imprese - L'export è fortunatamente in crescita e queste realtà continuano a lavorare e investire sul territorio, dove però devono affrontare criticità, a partire dall'insufficiente dotazione infrastrutturale della Romagna. Assi viari come l'E45, l'accessibilità alla rete autostradale e agli aeroporti sono fattori competitivi importanti. Gli imprenditori chiedono un cambio di passo sul fronte logistico, ma rispetto ai competitor di altri Paesi lamentano anche una burocrazia pesante, costi energetici superiori e una tassazione elevata che limita la capacità di investimento anche di aziende dinamiche e proiettate all'export come quelle del settore dolciario. Con il Sigep Rimini si conferma capitale della dolcezza - conclude Simona Vietina - una grande fiera di cui la Romagna può andare fiera".