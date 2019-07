Incontro fra il Presidente della Provincia Santi e gli amministratori di Saludecio

Proseguono gli incontri istituzionale in Provincia con gli amministratori dei Comuni dopo il voto del 26 maggio. Questa mattina il Presidente della Provincia Riziero Santi ha ricevuto il confermato Sindaco del Comune di Saludecio, Dilvo Polidori, accompagnato dall’Assessore comunale Gioacchino Di Pasqua. Nel corso dell’incontro si è confermata la reciproca disponibilità alla massima collaborazione, il Presidente Santi ha illustrato le strategie per il territorio con particolare riferimento ai contributi per i piccoli Comuni e sono state esaminate le criticità del territorio comunale e i lavori in corso e programmati nello stesso.