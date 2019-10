Indagine Tecnopolo-Acquarena, la minoranza chiede consiglio comunale tematico

Dopo il forfait davanti alla Commissione Garanzia e Controllo del sindaco Gnassi e delle altre persone coinvolte nell'inchiesta Tecnopolo-Acquarena, il capogruppo della Lega in consiglio comunale Marzio Pecci a nome di tutti i consiglieri di opposizione ha presentato la richiesta di convocazione di un consiglio comunale tematico su quello che ha definito lo "scandalo degli appalti". "Nel consiglio comunale di giovedì - spiega l'esponente del Carroccio - tutti i consiglieri di opposizione, dopo aver preso atto e stigmatizzato il comportamento del Sindaco, del capo-gabinetto e degli altri dirigenti del comune che si sono rifiutati di presentarsi in Commissione di controllo e garanzia per fornire tutti i chiarimenti sulle procedure degli appalti Tecnopolo e Acquarena, hanno chiesto la convocazione urgente di un consiglio comunale tematico da tenersi con urgenza".

"Il comportamento del Sindaco e dei dirigenti che hanno mostrato indifferenza alla convocazione di un organo istituzionale - commenta Pecci - costituisce uno sfregio alle istituzioni di cui loro stessi sono componenti e rappresentanti. La censura per questo comportamento non è pronunciata solo da parte dell'opposizione che rappresenta i cittadini che non li hanno votati, ma da tutti i cittadini seri ed onesti. Ora il Sindaco, il Capo-gabinetto Funelli ed i dirigenti coinvolti, a diverso titolo, nelle indagini dovranno presentarsi avanti al consiglio comunale per rendere conto alla città intera della regolarità degli appalti e, soprattutto, delle ragioni giustificatrici dei silenzi di chi aveva ed ha la responsabilità della regolarità degli atti. L'incerta e debole difesa del segretario comunale del PD e l'ostentata superiorità del Sindaco e del suo capo-gabinetto mostrata in questo episodio sarà foriera di conclusioni che inevitabilmente si ripercuoteranno sulla politica riminese".