Insediato il Consiglio comunale di Santarcangelo: ecco la nuova Giunta

Si è insediato venerdì il Consiglio comunale di Santarcangelo eletto in seguito alle consultazioni amministrative del 26 maggio. Al primo punto dell’ordine del giorno sono state esaminate le condizioni di eleggibilità dei consiglieri neo eletti, per poi procedere alle surrogazioni e alla loro convalida. In seguito alla nomina degli assessori Emanuele Zangoli (Partito Democratico), Danilo Rinaldi e Angela Garattoni (PenSa- Una Mano per Santarcangelo), sono infatti entrati in Consiglio comunale Francesca Paesini (Pd) e Patrick Wild (PenSa-Una Mano per Santarcangelo). Successivamente si è passati all’elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio comunale: l’esito del voto a scrutinio segreto ha visto Cristina Fabbri (Pd) ottenere dieci preferenze, mentre quattro voti sono andati a Jenny Dolci (Un Bene in Comune).

Appena assunta la carica di presidente, Cristina Fabbri è intervenuta assicurando equilibrio e imparzialità nell’esercizio delle funzioni che le sono state attribuite, a garanzia e tutela dei diritti di tutti i consiglieri comunali. La neopresidente ha poi aggiunto che intende rilanciare il ruolo del Consiglio favorendo innanzitutto la partecipazione dei cittadini e dei più giovani. Il sindaco Alice Parma, dopo aver giurato di osservare la Costituzione della Repubblica Italiana, ha pronunciato il suo discorso di insediamento e comunicato la composizione della Giunta comunale al Consiglio. In qualità di Sindaco, Parma manterrà le le competenze su Organizzazione e risorse umane, Rapporti con la cittadinanza, Attività di comunicazione.

La Giunta

PAMELA FUSSI: Vice sindaco con delega a Lavori pubblici, Mobilità, Ambiente e paesaggio, Pari opportunità, Accessibilità e partecipazione, Cultura.

ANGELA GARATTONI: Assessore con delega ad Attività economiche, Scuola e servizi educativi, Sport, Rapporti con le società partecipate, Fondi europei.

DANILO RINALDI: Assessore con delega a Servizi sociali e welfare, Edilizia residenziale pubblica, Politiche giovanili, Rapporti con l’Unione dei Comuni, Servizi demografici e cimiteriali.

FILIPPO SACCHETTI: Assessore con delega a Pianificazione urbanistica e sviluppo sostenibile, Edilizia privata, Patrimonio, Politiche per la sicurezza.

EMANUELE ZANGOLI: Assessore con delega a Bilancio e tributi, Politiche per il lavoro, Turismo.

I lavori del Consiglio comunale sono quindi proseguiti con la costituzione e la designazione dei capigruppo consiliari. Più Santarcangelo: capogruppo Michela Zoffoli; Partito democratico: capogruppo Paola Donini; PenSa-Una Mano per Santarcangelo: capogruppo Patrick Wild; Un Bene in Comune: capogruppo Domenico Samorani; Lega Salvini premier Romagna: capogruppo Marco Fiori. Il Consiglio comunale, infine, ha eletto i componenti della Commissione elettorale: Francesca Paesini (Pd), Tiziano Corbelli (Più Santarcangelo) e Jennifer Serra (Lega Salvini premier Romagna) sono stati indicati quali membri effettivi, mentre Barnaba Borghini (Un Bene in Comune), Michela Mussoni (Pd) e Michela Zoffoli (Più Santarcangelo) quali membri supplenti.