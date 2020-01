L'attacco di Matteo Salvini: "A Rimini spaccio e residenze fittizie col malgoverno del Pd"

"Spaccio di droga, residenze fittizie ai clandestini-pusher, strutture pagate dai cittadini ma affidate ai centri sociali, coccole a chi non rispetta le regole: anche a Rimini si vedono i risultati del malgoverno del Pd di Bonaccini. Ringraziamo Forze dell'Ordine e magistratura e non vediamo l'ora di portare il buonsenso e il buon governo della Lega a Rimini, in Emilia-Romagna e in tutto il Paese". Lo dice Matteo Salvini, commentando l'operazione "Clean park" che ha smantellato lo spaccio nei parchi cittadini e le polemiche per la gestione di Casa don Gallo e Casa Madiba.

(Fonte Agenzia Dire)

Il leader del Carroccio è agguerrito e pronto a tornare in tour in Romagna per sostenere Lucia Borgonzoni. Tre le tappe che lo vedranno protagonista sabato 11 gennaio. Primo appuntamento alle 11 in piazza Tre Martiri a Rimini, in concomitanza col mercato ambulante. Poi nel pomeriggio Salvini si sposterà in Valmarecchia: alle 16.30 sarà in piazza Europa a Villa Verucchio davanti al bar Ghetto 46 e alle 19 in piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria.

Invece, rispetto ai fatti emersi nella vicenda Clean Park è stata presentata mercoledì un'interrogazione Parlamentare al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. L’ha presentata il deputato della Lega Gianni Tonelli, già segretario Generale aggiunto del SAP.