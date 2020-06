La Lega e i suoi alleati organizzano un flash mob sul porto di Rimini

“Domani, 2 giugno, va in piazza simbolicamente l’altra Italia, quella che vuole ripartire, che non si arrende e non si rassegna. Alle 17 a Rimini, in largo Boscovich flash mob della Lega insieme a tutto il centrodestra”. Lo ricorda il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. “L’obiettivo non è semplicemente quello di protestare contro le politiche perdenti e recessive del Governo Conte, ma di proporre i nostri progetti e lanciare il messaggio alto e chiaro agli italiani che meritano fiducia e pretendono certezze, trasparenza e sostegno. Dobbiamo essere fieri della nostra identità e del nostro retaggio culturale e dobbiamo batterci perchè libertà e diritti costituzionali non siano calpestati. L’Italia deve tornare ad essere il Paese a cui guardare per la bellezza, l’inventiva, le capacità e la voglia di fare”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.