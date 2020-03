La Lega pretende trasparenza da Ausl Romagna: "Nessun bavaglio agli operatori"

“Se fosse confermato che il direttore dell'Ausl, Marcello Tonini, ha imposto il silenzio a tutto il personale sanitario, esortandoli a non scrivere commenti sui social network relativi alle situazioni di criticità che si sono create all’interno degli ospedali romagnoli, durante questo periodo di emergenza legato al Covid-19, sarebbe davvero grave: pertanto chiediamo di avere una copia della lettera inviata al personale dal direttore Tonini”.

E' quanto chiedono in un'interrogazione alla Giunta regionale, i consiglieri romagnoli della Lega, Andrea Liverani, Matteo Montevecchi e Massimiliano Pompignoli.

“La Regione Emilia-Romagna è una delle zone più colpite dal virus, e questo la rende più vulnerabile: pertanto, anziché nasconderli, i problemi che gli operatori sanitari romagnoli stanno affrontando in questi giorni andrebbero resi pubblici in modo tale da sensibilizzare i cittadini circa i rischi cui vanno incontro se non seguono alla lettera le direttive imposte da questa emergenza. - proseguono i consiglieri del Carroccio - Da ultimo, tutto personale sanitario (medici, infermieri, etc) proprio per la professionalità che sta dimostrando nel lavorare in condizioni di emergenza, il che fa di loro degli eroi moderni, andrebbe elogiato e non censurato o, ancor peggio, minacciato” attaccano i consiglieri regionali del Carroccio, i quali, nell'atto ispettivo depositato, chiede anche alla Giunta regionale “se non sia il caso di prendere provvedimenti contro il direttore Tonini per la lettera inviata agli operatori sanitari romagnoli”.