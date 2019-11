La Lega sul piede di guerra: "Verucchio come il Far West"

E' sul piede di guerra la sezione della Lega di Verucchio dopo gli ultimi fatti di cronaca che hanno visto il paese della Valmarecchia al centro di una serie di casi che hanno suscitato scalpore e preoccupazione tra la cittadinanza. "Per quanto tempo - si chiedono dal Carroccio in una nota stampa - dobbiamo continuare ad essere inermi dinnanzi a furti e scassi quotidiani o a gente che citofona al campanello spacciandosi per agenti dell’Enel e ne approfitta per entrare nell’abitazione al fine di derubare: tutto questo è all’ordine del giorno. In più, adesso tocca anche ai bancomat saltare per aria in piena visibilità sulla via Marecchiese, esattamente come nel Far West. Ci chiediamo, quindi, quale sarà la prossima cronaca del paese, ma abbiamo costatato, purtroppo, che non interessa a nessuno e, quando succederà un nuovo fatto, torneremo punto e a capo. Durante la campagna elettorale, la Lega aveva denunciato l’assenza di sicurezza nel nostro paese, ma l’attuale amministrazione ci aveva assicurato l’istallazione imminente delle telecamere sparse qua e là per il territorio. E’ passato quasi un anno e ancora non vi è traccia di alcun sistema di video-sorveglianza, mentre furti e scassi continuano ad accadere nella più totale della tranquillità e tra le vie poco illuminate del paese. Non vogliamo affermare che con le telecamere non sarebbe accaduto alcunché, ma se perlomeno ci fosse più illuminazione nelle nostre vie ci sarebbe anche meno intenzione ad entrare nelle case con tutta questa tranquillità: due agenti notturni non possono bastare per vigilare tutto il territorio".