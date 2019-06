La nuova amministrazione di Montegridolfo subito al lavoro

Proprio per dare un segnale alla Comunità, la nuova Amministrazione di Montegridolfo ha anticipato i tempi e già martedì 11 giugno ha convocato il primo Consiglio Comunale. Nella seduta consiliare sono stati affrontati i temi istituzionali previsti dall’ordine del giorno. Dopo la validazione dei consiglieri eletti, il Sindaco Lorenzo Grilli ha prestato giuramento con le parole di rito: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italia”. Al termine il Sindaco ha preso la parola ed ha rivolto un messaggio conciliante all’Assemblea dicendo “terrò conto del risultato delle elezioni e sarà nostra premura coinvolgere la minoranza nelle scelte amministrative che andremo a compiere in questi 5 anni con il massimo spirito di collaborazione tra le parti”. Di seguito sono stati nominati gli Assessori. Quale segno di continuità con il precedente operato e per l’esperienza acquisita Silvano Morotti è stato delegato ai Lavori Pubblici e Manutenzione del Territorio, invece quale gesto di innovazione per la valorizzazione dell’identità montegridolfese, Marco Musmeci alla Cultura, Turismo e Comunicazione. A Silvano Morotti è stato anche conferito l’incarico di Vicesindaco.

Quale ultimo punto della seduta sono stati eletti i membri della Commissione Elettorale, per la maggioranza Alex Delbaldo e Davide Di Paoli e per la minoranza Danillo Pazzaglini. Da segnalare la rinuncia di un consigliere della minoranza e la surroga con la prima dei non eletti Doretta Beligotti. A conclusione c’è stato un momento di confronto sulle modalità operative per lo svolgimento del mandato consiliare, con le avvedute indicazioni del Segretario Comunale dr.ssa Natascia Salsi. L’operosità di questa nuova Amministrazione si è subito palesata con una immediata seduta di Giunta e il confronto con i cittadini. Tra i primi impegni affrontati, già nella sera di giovedì 13 il Sindaco e i consiglieri di maggioranza hanno presenziato ad un momento dedicato all’organizzazione della rievocazione storica de “La Montegridolfo Liberata” con l’Associazione Gli Amici del Museo della Linea dei Goti.