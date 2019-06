La nuova Giunta di Verucchio si insedia in consiglio comunale

Sala consigliare gremita di pubblico, con cittadini anche nelle due salette laterali, venerdì sera per la seduta d’insediamento del nuovo consiglio comunale e i vari adempimento tecnici di inizio legislatura. Il primo, di rito, la convalida dei consiglieri eletti dai cittadini: nessuna richiesta di surroga e conferma in toto dei 12 scelti dai verucchiesi alle urne. L’assise è quindi entrata nel vivo con l’elezione, con voto segreto, del presidente e vice presidente del consiglio comunale e l’esito ha premiato rispettivamente la sindaca Stefania Sabba e il consigliere di Immagina Verucchio Stefano Squadrani.

L’ordine del giorno è proseguito con il giuramento della sindaca e la composizione della giunta con le relative deleghe assegnate a Sabrina Cenni, Eleonora Urbinati, Andrea Cardinali e all’assessore esterno Roberto Sandon. “Tenendo fede a un impegno preso con i cittadini ho assegnato deleghe specifiche anche ai vari consiglieri di maggioranza: a Paolo Masini l’innovazione tecnologica e il progetto Smart City, a Fabio Bianchi gemellaggi e cittadinanza attiva, ad Alberto Tonni coordinamento eventi e rapporti con le frazioni, a Federica Neri partecipazione, concessioni e convenzione, a Linda Piva educazione al rispetto e parità di genere e verifica avanzamento del programma di mandato” ha quindi annunciato la Sabba. La costituzione dei gruppi consigliari ha visto la nomina a capigruppo di Linda Piva per la forza di maggioranza Impegno Civico per Verucchio, Roberto Baschetti per Immagina Verucchio e Christian Maffei per Verucchio Domani. La commissione elettorale comunale presieduta dalla sindaca avrà invece per componenti effettivi Linda Piva, Alberto Tonni e Stefano Squadrani (Paolo Masini, Federica Neri e Christian Maffei i supplenti), mentre la commissione per la formazione dell’albo dei giudici popolari vedrà insieme a Stefania Sabba Federica Neri e Lara Gobbi.

Alla presidenza della prima commissione (cultura, turismo, sport, servizi sociali e servizi scolastici) è stata eletta la consigliera di Verucchio Domani Lara Gobbi, che sarà affiancata da Stefano Squadrani di Immagina Verucchio, Federica Neri e Alberto Tonni per Impegno Civico per Verucchio. La seconda commissione (bilancio, lavori pubblici, urbanistica e attività economiche) sarà invece presieduta da Paolo Masini e completata da Fabio Bianchi, Roberto Baschetti e Christian Maffei.

Nel consiglio dell’Unione sono infine state nominate Federica Neri per la maggioranza e Roberto Baschetti per l’opposizione. “Sarò il sindaco di tutti i verucchiesi e mi auguro che questa sala divenga il luogo del confronto e non dello scontro, in cui non vi sia bisogno di “targare” un’azione o un progetto, se un’idea è buona, lo è a prescindere dal banco dal quale proviene: siamo qui per abbattere eventuali barriere e costruire sinergie per il bene comune” ha auspicato la sindaca Stefania Sabba nel suo secondo giuramento chiuso citando le parole del Presidente Sergio Mattarella alla recente Festa della Repubblica. Se il buongiorno si vede dal mattino, un auspicio colto dai colleghi delle forze di minoranza, che si sono presentati con grande spirito collaborativo. Buon lavoro a tutti per rendere sempre più bella e accogliente Verucchio” il suo commento “finale.