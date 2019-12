La riminese Francesca Fratta candidata al Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna per il M5s

E' candidata all Consiglio Regionale, per le elezioni che si terranno in Emilia Romagna il prossimo 26 gennaio, l'attivista riminese del Movimento 5 stelle Francesca Fratta. Classe 1971, sposata e con tre figli, gestisce un bed&breakfast in città e, come ha sottolineato scende in politica "per passione e amore del senso dell’onestà e della giustizia. Credo in una forza che ha al centro il benessere del cittadino e dell’ambiente. Sono tempi difficili, ma sono sicura che con un po’ di pazienza e tanta volontà possiamo riuscire a costruire qualcosa di buono per il nostro futuro e quello dei nostri figli. L’attenzione per il territorio e le dinamiche interconnesse sono state la spinta a candidarmi alle elezioni regionali in Emilia Romagna, sicura che “una boccata di aria pulita” del programma 5 stelle sia il punto di riferimento di una società organizzata, che vive in perfetta armonia con l’ambiente e ciò che la circonda".