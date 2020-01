"La situazione del ponte di Verucchio è un’emergenza da affrontare velocemente". E' quanto afferma il sindaco di Casteldelci Fabiano Tonielli. "Qui c’è un problema di viabilità di vallata che solo unendo le forze si può risolvere - prosegue -. Io ritengo imprescindibile che tutta la valle abbia necessità d soluzioni alternative a cominciare da una nuova Marecchiese, di una strada di veloce scorrimento che può essere d’aiuto a cittadini e imprese. Bisogna fare squadra tenendo conto ad esempio che tra poco a Secchiano nascerà il nuovo stabilimento della Berloni con tutto quello che potrà significare a livello di traffico pesante e di trasporti. Tutta la vallata del Marecchia è chiamata a dare il proprio contributo e ritengo che parlare ora di una class action sia quantomeno improprio".

Sulla questione interviene anche Bruno Galli, candidato della Lega alle prossime elezioni regionali: "Mi è stato riferito che il presidente della Provincia Riziero Santi venerdì sera a Verucchio, durante l’incontro organizzato dall’opposizione per confrontarsi sulla chiusura del ponte, se la sia data a gambe levate subito dopo il suo intervento rifiutando in questo modo il contradditorio con la cittadinanza intervenuta che di cose da chiedere ne aveva tante. Mi domando e dico com’è possibile un atteggiamento del genere. Santi sa benissimo che sono anni che la situazione di pericolo del ponte di Verucchio viene segnalata a tutti i livelli e ora che l’emergenza è esplosa anziché affrontare le domande della gente, scappa. Ma il Pd ed i suoi dirigenti non finiscono mai di stupirci".