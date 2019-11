Le sardine pronte a contestare Salvini anche a Rimini

Si è levato dal web il tam tam per preparare anche a Rimini l'evento delle sardine, come già successo in altre città della regione, in vista dell'arrivo in città del leader della Lega Matteo Salvini. L'appuntamento è stato fissato per domenica 24 quando, in via Bonsi, verrà inaugurata la nuova sede del Carroccio alla presenza degli esponenti leghisti e della candidata a governatore dell'Emilia Romagna Lucia Borgonzoni. La contromanifestazione, si legge su alcune pagine social, dovrebbe avere il suo centro nella Vecchia Pescheria e sono già partiti gli inviti a realizzare le sardine di cartone per dare il via alla contestazione.