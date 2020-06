"Le vite ineguali, diritti e diseguaglianze", diretta Facebook con Emma Petitti e Laura Boldrini

"Le vite ineguali, diritti e diseguaglianze". E’ questo il titolo della diretta Facebook tra la deputata PD Laura Boldrini e la Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna Emma Petitti, in programma lunedì 22 giugno, alle 18.45, sulla pagina Lab 2020 – La Ripartenza. La live, moderata dallo psicologo Donato Piegari, sarà l’occasione per aprire una riflessione a tutto tondo sull’uguaglianza in quanto principio fondante della maggior parte delle costituzioni occidentali e bandiera delle diverse forze politiche, sia di destra che di sinistra, anche se con declinazioni diverse: c’è chi vuole valorizzare le differenze, chi renderle conflitto. "Le diseguaglianze tratteggiano ogni aspetto del nostro vivere. Vi sono diseguaglianze sociali, economiche, culturali, di genere, ma con un elemento che inquieta: esse sono in crescente e drammatico aumento. Un incremento talvolta obiettivo, confermato dai numeri, altre volte invece percepito, non sempre coincidente con i dati reali", spiega una nota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.