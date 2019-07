L'attacco della Lega: "Il Rimini Summer Pride inutile, anacronistico e ridicolo"

E' un attacco diretto al Summer Pride, la manifestazione riminese per i diritti del popolo lgbt che si terrà in città il prossimo 27 luglio, quello del capogruppo leghista in consiglio comunale a Santarcangelo Marco Fiori che definisce l'evento "Ormai una manifestazione completamente inutile ed anacronistica se non addirittura ridicola". Non usa mezzi termini l'eponente del carroccio che aggiunge come "Siamo nel terzo millennio, gay e lesbiche non sono assolutamente e innaturalmente discriminati tutt'altro, non mi risultano negli accadimenti quotidiani, linciaggi o denigrazione ai loro danni."

"Oramai il gay pride - prosegue l'esponente della Lega - nello specifico riminese summer pride, altro non è che una pseudo kermesse carnevalesca utile soltanto alle fazioni di sinistra per mettersi in mostra e poter denigrare, per non dire offendere e calunniare, il ministro Salvini ed i leghisti. Pertanto mi auguro che quest'anno il mio comune di appartenenza abbia il buon gusto di non patrocinare questa carnevalata e di destinare la cifra alle persone bisognose di Santarcangelo a meno che la nostra amministrazione non sia incline a finanziare chi dileggia gli avversari politici e chi osanna il cattivo gusto".

"Ancora una volta gli esponenti della Lega sottovalutano l’importanza di garantire i diritti alle persone - è stata la risposta del sindaco di Santarcangelo, Alice Parma. - Allo stesso tempo dimostrano di minimizzare e sottovalutare i numerosi episodi di discriminazione e violenza ai danni di persone LGBTI che, come riportano le cronache, continuano a verificarsi nella nostra società, sui luoghi di lavoro, a scuola e anche all’interno delle famiglie. Episodi quotidiani che dimostrano come si tratti di diritti che non possiamo ancora dare per acquisiti, e che richiedono una costante opera di sensibilizzazione che passa anche attraverso politiche e iniziative tese a riconoscere le libertà di manifestazione ed espressione della diversità. Come abbiamo già avuto modo di ribadire, la solidarietà nei confronti di chi è vittima di discriminazione o addirittura odio, così come nei confronti di chi si trova in situazioni di difficoltà, è e resta un tratto distintivo di Santarcangelo. È per queste ragioni che anche quest’anno il Comune di Santarcangelo ha aderito con convizione al Rimini Summer Pride concedendo il proprio patrocino che, per chiarezza, non comporta alcun costo per l’Amministrazione comunale. Definire inutile e anacronistico il Rimini Summer Pride dimostra come i concetti di dignità e uguaglianza facciano fatica a far parte del bagaglio culturale della Lega e dei suoi esponenti locali".