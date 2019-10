Manifestazione del centro-destra a Roma, Pecci: "E ora lavorare con più impegno a livello locale"

"La manifestazione di Roma è stata un successo. Ora i consiglieri comunali del territorio devono continuare a lavorare con maggiore impegno rispetto a quello versato fino ad oggi. La partita è importante, perché di fronte ad un PD che va in malora agli elettori dobbiamo offrire una proposta politica nuova, forte e capace di rilanciare l'economia del territorio con salvezza dell'ambiente e attenzione per gli animali. Insieme al gruppo consiliare della citta capoluogo siamo pronti per vincere la sfida e conquistare la Regione": è il commento di Marzio Pecci, di ritorno dalla manifestazione di piazza del centro-destra a Roma.

"Da Rimini, e solo da Rimini, possono partire le proposte su progetti politici regionali in materia di turismo e di agricoltura sia per la costa che per l'entroterra della Val Ventena, della Valconca e della Valmarecchia. Altrettanto varrà per l'industria.

Per l'università riminese, invece, occorre guardare al mondo globalizzato cercando partnership in grado di attrarre intelligenze.

Ci stiamo lavorando. Durante la giornata dell'Hospitality Day e del TTG abbiamo incontrato il Direttore di una importante università cinese col quale abbiamo gettato le basi per lo sviluppo dell'ipotetico progetto. In buona sostanza ci stiamo attivando con serietà e competenza per cambiare il Paese partendo dal territorio. Dato che a Rimini accade tutto prima noi ci siamo già attrezzati. A Rimini la Lega è pronta per la sfida", conclude Pecci.