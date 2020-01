Marcello (FI): "Viabilità priorità assoluta, il mio impegno per Marecchiese Bis e terzo casello A14"

"La viabilità resta uno dei problemi maggiori da risolvere in tutto il riminese, specialmente nel capoluogo. Spesso e volentieri in occasione di eventi, ricorrenze o di condizioni atmosferiche avverse i disagi coinvolgono tutti gli utenti della strada costretti a lunghe code e a tempi lunghissimi per percorrere pochi chilometri". Parte da qui per affrontare la questione il candidato capolista di Forza Italia alle prossime elezioni Regionali Nicola Marcello.

“Nel mio programma che sto consegnando in questi giorni agli elettori – dice – la viabilità è ai primissimi posti. Urgono maggiori risorse da individuare nei modi e nei tempi previsti. Punto all’approvazione della statale 258 Marecchiese “bis” con la realizzazione di un terzo casello autostradale da aggiungersi ai due già esistenti a Rimini. E bisogna anche pensare ad un potenziamento dei servizi per Aeroporto e Fiera di Rimini convinto come sono che questi due poli attrattivi, il primo turistico ed il secondo economico, hanno bisogno di maggiore sostegno da parte di un ente come la Regione Emilia-Romagna. Insieme alle altre forze di governo della coalizione e chiedendo aiuto anche al Governo centrale è nostro dovere ed impegno individuare soluzioni pratiche a breve ed è questo quello che intendo fare”.