Matteo Salvini a Rimini con Lucia Borgonzoni per inaugurare la sede della Lega

“Domenica prossima, 24 novembre, a Rimini inauguriamo la nuova sede della Lega alla presenza di Matteo Salvini e di Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna”. Ne dà notizia il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, in una nota, dove afferma di provare “una grande soddisfazione per l’attività e il profondo e articolato insediamento nel territorio riminese della Lega, ormai diventata l’interlocutore politico più autorevole, credibile e attivo per la popolazione di quella provincia. Ringrazio a questo proposito il coordinatore provinciale Bruno Galli e quello comunale Oscar Fabbri per il grande lavoro svolto in questi anni, insieme a quello degli altri amministratori leghisti”.