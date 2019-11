Salvini infiamma Santarcangelo, ma non riesce a raggiungere la piazza

Salvini infiamma Santarcangelo alla Fiera di San Martino, ma non riesce a raggiungere piazza Ganganelli, dove era prevista una visita tra le bancarelle della fiera. Contestatori e leghisti, infatti, si sono affollati sotto l'arco. Impossibile per il leader della Lega passare sotto le famose "corna". Da via Mazzini Salvini è stato infatti bloccato prima dalla folla di fan: il leader della Lega è stato accerchiato da centinaia di persone che a ogni passo lo fermavano per un saluto o per scattare una foto. Poi, scortato da un centinaio di agenti tra scorta, Polizia e Carabinieri, è arrivato all'arco insieme alla candidata a governatore dell'Emilia Romagna Lucia Borgonzoni, a Jacopo Morrone e al segretario provinciale della Lega di Rimini Bruno Galli: ma qui si è dovuto fermare per via dei contestatori, che si sono radunati sotto l'arco rendendogli impossibile il passaggio.