I ministri Bonetti e Terranova a Rimini coi candidati che sostengono Bonaccini

A poco meno di 20 giorni dalla chiamata alle urne per l’importante appuntamento elettorale del 26 gennaio, Lista Bonaccini Presidente-Circoscrizione di Rimini ha pianificato una serie di incontri che vedranno presenti sul nostro territorio alcuni Ministri dell’attuale governo, mentre venerdì 17 gennaio tornerà Stefano Bonaccini. Sabato 18 gennaio, Lista Bonaccini Presidente ospita il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti che insieme ai 4 candidati - Gianluca Garulli, Kristian Gianfreda, Adriana Pellegrini e Ilia Varo - sarà presente a Riccione alle ore 14.30 per la conferenza stampa della Lista sul progetto degli asili nido gratuiti. A seguire, Elena Bonetti visiterà la comunità Papa Giovanni XXIII e altre associazione del mondo del sociale e del volontariato riminese.

Nei giorni successivi, in data ancora da definire, Lista Bonaccini Presidente accoglierà il Ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione Teresa Bellanova per chiusura campagna elettorale. La Ministra sarà presente per una conferenza stampa a Rimini alle ore 11.00. A seguire, pranzo e visita alla Comunità di San Patrignano e ad alcune significative aziende agricole della Provincia di Rimini. Sono incontri pianificati dai Candidati di Lista Bonaccini Presidente-Circoscrizione di Rimini per chiamare Ministri con responsabilità rilevanti a un confronto diretto con gli operatori riminesi in campo economico, sociale e culturale.

I CANDIDATI DI LISTA BONACCINI PRESIDENTE-CIRCOSCRIZIONE DI RIMINI

GIANLUCA GARULLI

Primario di chirurgia dell’ospedale di Rimini, Santarcangelo, Novafeltria. Già primario di Riccione. “Mi sono candidato per difendere la sanità emiliano romagnola, una eccellenza in Europa”

KRISTIAN GIANFREDA

Regista cinematografico e consigliere comunale a Rimini. “Sono qui per un progetto che riguarda le persone, che le difenda dal -prima vengo io-“

ADRIANA PELLEGRINI

Presidente CNA di Santarcangelo e titolare della Trattoria del Passatore. “Si vota per la Regione, non per le politiche, con Bonaccini lavoreremo per il futuro dell’Emilia-Romagna”.

ILIA VARO

Presidente del GAL Valli Marecchia e Conca, titolare dell’agriturismo “I Muretti”. “Possiamo, lo dobbiamo ai nostri giovani, ad maiora”.