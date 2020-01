Elezioni regionali, Ilaria Livi (M5S): "No alla costruzione di un nuovo centro commerciale"

Venerdì 17 gennaio, alle 21, nella Sala ex Biblioteca di Misano Adriatico (via Marconi, nello stabile sopra la polizia municipale), la candidata consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Ilaria Livi, incontra i cittadini del suo comune natale, Misano, e tutti i cittadini della circoscrizione di Rimini. Verranno illustrati i punti principali del programma elettorale in vista delle votazioni del 26 gennaio e trattati temi non solo di rilevanza regionale, ma anche locali come le concessioni di pozzi di estrazione di idrocarburi in terraferma e in mare, la futura costruzione del Metromare, la realizzazione di un nuovo centro commerciale, il rilancio del commercio locale e i futuri progetti dell’amministrazione per la viabilità. “Sono solo alcuni dei temi che vorrei affrontare. Sarà soprattutto una serata di confronto volta a raccogliere soluzioni e istanze da parte della cittadinanza, ad esporre le proposte sviluppate e studiate dal M5S, a chiarire dubbi e perplessità. Nonostante la mia giovane età ci tengo a condividere con la cittadinanza il lavoro svolto in questi anni di attivismo e anche le opinioni e proposte raccolte dalle varie associazioni e cittadini, in particolare sulla futura costruzione di un centro commerciale che pare non interessante per gli altri schieramenti politici nonostante si pongano paladini del rilancio del commercio, ma riguardo al quale non vi sono legati solo temi economici, ma anche paesaggistici e idrogeologici. Come Movimento 5 Stelle abbiamo una marcia in più data inoltre dalla presenza costante dei nostri portavoce nazionali, regionali e locali pronti ad affrontare nelle rispettive sedi le varie questioni territoriali, riceveremo nel weekend la visita del senatore Vaccaro (commissione turismo e commercio) con cui andrò personalmente a verificare nuovamente l’Area Bandieri” – conclude la candidata, rinnovando l’invito alla partecipazione da parte della cittadinanza.