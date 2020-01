Elezioni regionali, Pontis: "Solo l'aeroporto può dare la vera spinta al turismo e all'economia"

"L'aeroporto è l'infrastruttura turistica per eccellenza senza la quale è e sarà impossibile parlare di turismo. Un turismo che non può più esaurirsi in una semplice offerta del balneare, ma che deve necessariamente abbracciare un territorio ben più ampio che parli di storia, cultura, arte, enogastronomia, terme". Veronica Pontis, candidata della Lega alle elezioni regionali del 26 gennaio punta l'attenzione sull'aeroporto e invita a una riflessione condivisa per trovare soluzioni strategiche.

"Se il turista che vogliamo intercettare è quello medio alto dobbiamo integrare la nostra offerta con quegli elementi di qualità che ci vengono da ricchezze ed eccellenze che sono a un passo da noi e che ci rendono appetibili anche per le compagnie aeree. È quindi necessario aprire un dialogo costante e serrato con l'attuale gestione affinché la principale infrastruttura economica del territorio si interfacci con i bisogni del territorio stesso… ma credo che il ruolo della politica sia anche quello di mediare e di mettere a sedere intorno al tavolo tutti i portatori di interesse di una comunità ed in questo la Lega vorrà condividere con tutti gli attori economici un percorso condiviso e partecipato per far sì che l'aeroporto di Rimini diventi un hub strategico con quelle ricadute economiche che noi tutti ci aspettiamo".