Misano, polemica per un video postato dal primo cittadino: "Deve essere il sindaco di tutti, non solo di una parte"

“Il sindaco Piccioni ha fatto girare sulla sua pagina facebook un video spot a sostegno di Bonaccini. Libero di farlo, per carità, anche se ritengo che un sindaco sia un sindaco di tutti e non solo di una parte. Ma quello che non mi sta bene è il modo con cui egli interpreta l’assegnazione dei fondi. Sembra, da quello che dice, che tutti i soldi arrivati a Misano vengano grazie alle buone opere di Bonaccini e dei suoi in Regione. Ma non è così, o meglio, sarebbe così per tutti anche se il governatore fosse una persona di diverso colore politico. E poi non bisogna confondere i fondi regionali con quelli europei arrivati e utilizzati per realizzare tante cose a Misano a cominciare dalle piste ciclabili. Quindi sinistra o destra che sia, i finanziamenti a Misano sarebbero arrivati comunque. Poi Piccioni è libero di dare il messaggio che vuole e a chi vuole, ma in questo modo si altera lo stato delle cose. E l’elettore non può essere ingannato”. E' quanto ha dichiarato ​ Veronica Pontis candidato Lega elezioni regionali 2020