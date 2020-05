Montevecchi (Lega): "Bonaccini non dimentichi ambulanti e li sostenga con “Bonus Mercati”"

“Bonaccini non dimentichi la categoria degli ambulanti alimentari e non alimentari, duramente colpiti dall’emergenza Covid-19 e conceda un contributo in loro sostegno”. Arriva un appello nei confronti della Giunta Bonaccini dal consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi che prosegue: “La Giunta regionale segua l’esempio della Regione Piemonte che ha stanziato il “Bonus Mercati”, dal valore complessivo di 13 milioni di euro. Si tratta di un contributo a fondo perduto che gli ambulanti ricevono dalla Regione”. Infine il consigliere regionale conclude: “Anche l’Emilia Romagna potrebbe destinare contributi sia agli ambulanti non alimentari, costretti a sospendere totalmente la propria attività a causa delle chiusure, sia agli ambulanti alimentari che hanno potuto proseguire lo svolgimento delle loro attività solo in modo parziale, rimanendo anch’essi molto penalizzati”.

